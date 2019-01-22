Смертельна пожежа в Керченській протоці: танкери незаконно доставляли російський газ до Сирії. Фото: report.az

https://racurs.ua/ua/n117101-smertelna-pojeja-v-kerchenskiy-protoci-tankery-nezakonno-dostavlyaly-rosiyskyy-gaz-do-syriyi.html

Racurs.ua

Пожежа на суднах у Керченській протоці забрала вже 14 життів.

Таким чином, із 32 членів екіпажів врятувати вдалося 12 осіб, їх планують доставити у Керч, коли стихне негода. Ще шестеро осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє ТАСС, посилаючись на джерела в екстрених службах окупованого Криму.

Також стало відомо, що згорілі танкери «Маестро» та «Канді» з 2016 року незаконно перевозили зріджений газ до берегів Сирії. Про це поінформував прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України у Facebook, посилаючись на дані Офісу з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Найімовірніше, що на знищених під час пожежі танкерах було відключено автоматичну ідентифікаційну систему AIS, що слугує для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних за допомогою радіохвиль, щоб уникнути відповідальності за незаконні перевезення.

«РФ заохочує масові відключення суднами системи AIS. Цього разу аварія призвела до страшних наслідків», — наголосили у МінВОТ.

Нагадаємо, напередодні біля Кримського півострова загорілися два танкери, що йшли під прапором Танзанії. Є дані, що вони належать турецької компанії Milenyum Denizcilik Gemi, яка входить до «чорного списку США» через співпрацю з Сирією.