Смертельный пожар в Керченском проливе: танкеры незаконно доставляли российский газ в Сирию. Фото: report.az

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Пожар на судах в Керченском проливе унес уже 14 жизней.

Таким образом, из 32 членов экипажей спасти удалось 12 человек, их намерены доставить в Керчь, когда стихнет непогода. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах оккупированного Крыма.

Также стало известно, что сгоревшие танкеры «Маэстро» и «Канди» с 2016 года незаконно перевозили сжиженный газ к берегам Сирии. Об этом проинформировал пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины в Facebook, ссылаясь на данные Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Вероятнее всего, что на уничтоженных при пожаре танкерах была отключена автоматическая идентификационная система AIS, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн, чтобы избежать ответственности за незаконные перевозки.

«РФ поощряет массовые отключения судами системы AIS. На этот раз авария привела к страшным последствиям», — подчеркнули в МинВОТ.

Напомним, накануне близ Крымского полуострова загорелись два танкера, шедшие под флагом Танзании. Есть данные, что они принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая входит в «черный список США» из-за сотрудничества с Сирией.