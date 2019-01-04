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Ракурс
У ДТП на Київщині постраждали троє дітей. Фото: Без Табу

П’яний водій травмував трьох малолітніх дітей у ДТП на Київщині (ФОТО)

4 січ 2019, 13:05
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У ДТП у Білій Церкві постраждали троє дітей. Аварію спровокував водій, в крові якого виявили 1,6 проміле алкоголю (норма — 0,2).

Встановлено, що на одному з перехресть міста водій автомобіля Opel Vectra з номерами на іноземній реєстрації не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ-2106, що призвело до аварії.

Унаслідок зіткнення троє дітей у віці 2−5 років, які перебували у салоні ВАЗ, дістали травми і були госпіталізовані.

В крові 39-річного порушника виявили значне перевищення допустимої норми алкоголю. Стосовно нього складено протокол про адміністративне порушення за ст. 130 КупАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння). Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

ДТП у Білій Церкві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, днями під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки, унаслідок чого загинули троє осіб, а легковик, який врізався в автобус, перетворився на безформну купу металу.

Джерело: Ракурс


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