П’яний водій травмував трьох малолітніх дітей у ДТП на Київщині (ФОТО)

У ДТП на Київщині постраждали троє дітей. Фото: Без Табу

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Racurs.ua

У ДТП у Білій Церкві постраждали троє дітей. Аварію спровокував водій, в крові якого виявили 1,6 проміле алкоголю (норма — 0,2).

Встановлено, що на одному з перехресть міста водій автомобіля Opel Vectra з номерами на іноземній реєстрації не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ-2106, що призвело до аварії.

Унаслідок зіткнення троє дітей у віці 2−5 років, які перебували у салоні ВАЗ, дістали травми і були госпіталізовані.

В крові 39-річного порушника виявили значне перевищення допустимої норми алкоголю. Стосовно нього складено протокол про адміністративне порушення за ст. 130 КупАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння). Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Нагадаємо, днями під Києвом сталася ДТП за участі маршрутки, унаслідок чого загинули троє осіб, а легковик, який врізався в автобус, перетворився на безформну купу металу.