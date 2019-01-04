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Ракурс
Очевидцы сообщают о нескольких лавинах на Ай-Петри, фото: «Автопартнер Крым»

На горе Ай-Петри в Крыму сошла лавина — очевидцы (ФОТО, ВИДЕО)

4 янв 2019, 21:40
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На горе Ай-Петри, расположенной на территории оккупированного Крыма, сошла лавина.

Инцидент спровоцировал значительные автомобильные пробки. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы инцидента.

Отмечается, что лавин могло быть не менее шести, часть автотранспорта накрыло снегом.

В соцсетях жалуются, что помощь от местных спасателей долгое время не поступала. Людей, которые оказались в снежной ловушке, пытались освобождать другие участники дорожного движения.

Позже пресс-служба так называемого отделения МЧС РФ в Крыму сообщила, что на автодорогу Ялта — плато Ай-Петри сошла снежная глыба, из-за чего движение транспорта там остановилось.

Отмечается, что пострадавших в результате этого инцидента нет, дорогу расчищают.

В то же время в ведомстве уверяют, что схода лавин не было, на самом деле это были снежные переметы. Однако в этом районе продолжает сохраняться опасность схода лавин.

В районе горы Ай-Петри, фото: «Автопартнер Крым»

Напомним, в конце декабря 2018 года на один из поселков Хабаровского края РФ сошла лавина. Под снегом оказались 11 человек. В результате инцидента несколько человек погибли, остальные были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источник: Ракурс


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