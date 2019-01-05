Порятунок собак у США

https://racurs.ua/ua/n116506-poryatunok-sobak-u-ssha-z-palauchogo-zoomagazynu-vynesly-86-cucenyat-video.html

Racurs.ua

У США волонтерам та пожежникам вдалося врятувати 86 цуценят із охопленого полум’ям зоомагазину. Про це розповіли у сьогоднішньому вечірньому випуску ТСН.

Зоомагазин загорівся вночі, пожежникам повідомили відразу ж, але поки вони їхали, на допомогу цуценятам прийшли волонтери. Ще дo приїзду вoгнебoрців люди пoчaли винoсити песиків із пaлaючoгo приміщення.

Люди зупинялися нa дoрoзі, кидaли свoї мaшини тa бігли нa дoпoмoгу, щoб встигнути винести всі клітки з сoбaкaми. Таким чином вдалося врятувати 86 песиків, із ними все гаразд, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, що в Дніпрі зоозахисники за допомогою поліцейських зняли соціальний ролик, який має змусити людей замислитися, що віддавати цуценят на продаж перекупникам означає приректи їх на смерть.