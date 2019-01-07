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Затримання підозрюваного. Фото: flickr.com

Поліція затримала ймовірного вбивцю чотирьох осіб на Одещині (ФОТО, ВІДЕО)

7 січ 2019, 20:08
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Підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб в одному із сіл Ізмаїльського району Одеської області затримали поліцейські.

Правоохоронці спрацювали оперативно і вже розглядають версії злочину. Про це 7 січня начальник поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Дякую оперативникам, які вкотре довели свою професійність. Підозрюваного у вбивстві чотирьох жителів Ізмаїльського району затримано», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний у вбивстві чотирьох осіб. Фото: Дмитро Головін у Facebook

Згодом, в ефірі телеканалу «112 Україна» Головін відзначив, що поліцейські не виключають побутову версію вбивства, пов’язану із ревнощами.

Нагадаємо, 7 січня в Одеській області сталася жахлива трагедія — тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті виявили в приватній оселі одного із сіл Ізмаїльського району.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підозрюють, що злочин вчинив співмешканець вбитої жінки через ревнощі. На тілах жертв експерти виявили колото-різані рани від ножа і сокири.


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