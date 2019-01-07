Керівник Світового банку Джим Йон Кім оголосив про відставку

Джим Йон Кім. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Глава Світового банку Джим Йон Кім оголосив про свою відставку після шести років на цій посаді.

Він припинить свої повноваження 1 лютого 2019 року. Про це Джим Йон Кім написав 7 січня на власній сторінці у Twitter.

Кім зазначив, що пишається тим, що працював у Світовому банку.

«Для мене було великою честю працювати президентом цієї чудової установи, повної пристрасно захоплених своєю справою людей, відданих справі викорінення крайньої бідності», — йдеться у повідомленні.

З 1 лютого банк тимчасово очолюватиме болгарський економіст Крісталіна Георгієва. Наразі вона перебуває на посаді головного виконавчого директора.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Світовий банк виділив Україні фінансових гарантій на 750 млн дол. У Києві відзначили, що таке рішення є сигналом твердої підтримки України керівництвом Світового банку.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2018 року Світовий банк обіцяв Україні кредитні гарантії на суму 650 млн дол. в обмін на реформи, передбачені програмою співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Гарантія міжнародного кредитора дозволить Україні позичити на зовнішніх ринках приблизно 800 млн дол.