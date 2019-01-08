Киево-Печерская лавра, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Инвентаризация святынь и ценностей Киево-Печерской лавры обнаружила исчезновение нескольких икон.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

По его словам, процесс полной инвентаризации лавры еще не завершен.

В то же время Нищук добавил, что пока еще не известно, когда именно эти иконы исчезли. Это могло произойти еще в «очень предыдущие времена — еще до 2003 года».

В то же время министр не стал детализировать, какие именно иконы исчезли, и какую ценность они имеют.

Обо всех обнаруженных при инвентаризации несоответствиях сообщают правоохранительным органам, отмечает министр.

«Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства», — подчеркивает Нищук.

По словам министра, после обработки всех документов будет проведен отдельный брифинг относительно исчезновения ценностей из украинских лавр и церквей.

В ноябре 2018 года Министерство культуры начало первую за 30 лет инвентаризацию ценностей и святынь Киево-Печерской лавры.

Напомним, в конце ноября Кабинет Министров Украины решил вернуть соборы Почаевской лавры в состав историко-архитектурного заповедника, из которого их исключили еще в 2003 году.