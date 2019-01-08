Києво-Печерська лавра, фото: «Вікіпедія»

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Інвентаризація святинь і цінностей Києво-Печерської лаври виявила зникнення кількох ікон.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив міністр культури України Євген Нищук.

За його словами, процес повної інвентаризації лаври ще не завершений.

Водночас Нищук додав, що наразі ще не відомо, коли саме ці ікони зникли. Це могло статися, ще в «дуже попередні часи — ще до 2003 року».

Водночас міністр не став деталізувати, які саме ікони зникли, та яку цінність вони мають.

Про всі виявлені під час інвентаризації невідповідності повідомляють правоохоронні органи, зазначає міністр.

«Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження», — наголошує Нищук.

За словами міністра, після опрацювання усіх документів буде проведено окремий брифінг стосовно зникнення цінностей із українських лавр і церков.

У листопаді 2018 року Міністерство культури розпочало першу за 30 років інвентаризацію коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, наприкінці листопада Кабінет Міністрів України вирішив повернути собори Почаївської лаври до складу історико-архітектурного заповідника, з якого їх вилучили ще в 2003 році.