В Австралії через підозрілі пакунки евакуювали низку консульств

Австралійські правоохоронці біля консульства Швейцарії, фото: 9news

https://racurs.ua/ua/n116601-v-avstraliyi-cherez-pidozrili-pakunky-evakuuvaly-nyzku-konsulstv.html

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До низки дипломатичних установ, розташованих в австралійських містах Мельбурні та Канберрі, поштою були надіслані підозрілі пакети.

Зокрема, ці пакунки надійшли до консульств і посольств США, Німеччини, Індії, Нової Зеландії, Кореї, Греції, Єгипту, Швейцарії, Великої Британії, Італії, Пакистану, Греції та Індонезії, повідомляє SkyNews.

У рятувальній службі Мельбурна заявляють про наявність таких «небезпечних матеріалів» на 16-ти об'єктах. Проте деталі інциденту не розкриваються.

У Мельбурні було евакуйовано щонайменше сім консульств. Місцеві ЗМІ повідомляють про рятувальників у захисних костюмах біля будівель низки консульств.

Джерела видання 9news повідомляють, що ці пакунки містять білий порошок, покритий азбестом. Крім того, співробітникам консульств перед їх отриманням надходили повідомлення, в яких рекомендувалося «носити маски» під час відкриття пакунків.

Наразі австралійські поліцейські встановлюють всі обставини цього інциденту, зокрема, досліджується вміст отриманих консульствами пакунків.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в США через підозрілі пакунки двічі евакуювали торговий центр Time Warner, в якому розміщена редакція телеканалу CNN.