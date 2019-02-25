Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и КНДР (ФОТО)

Ким Чен Ын и Трамп во второй раз встретятся 27-28 февраля, фото — Reuters

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Двойника главы Северной Кореи Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и КНДР.

Австралийский комик, выступающий в роли двойника главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил о своей депортации из Вьетнама. В Ханое 27−28 февраля должна состояться вторая встреча северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа, сообщает 25 февраля Reuters.

«У северокорейцев отсутствует чувство юмора», — заявил двойник Ким Чен Ына перед депортацией.

Комик, который выступает под псевдонимом Говард Икс (его реальные имя и фамилия неизвестны), прилетел во Вьетнам вместе со своим коллегой — двойником Дональда Трампа и 22 февраля их обоих задержала полиция.

По словам Говарда, двойника Трампа тоже сначала хотели депортировать, однако позже ему разрешили остаться во Вьетнаме, запретив публичные выступления.

Напомним, что первая встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Перед ней Говард Икс также был задержан и допрошен. Тогда ему позволили остаться в Сингапуре.

«Ракурс» сообщал, что Ким Чен Ын поехал в Ханой на собственном бронепоезде.