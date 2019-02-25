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Ракурс
Ким Чен Ын и Трамп во второй раз встретятся 27-28 февраля, фото — Reuters

Двойника Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и КНДР (ФОТО)

25 фев 2019, 09:13
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Двойника главы Северной Кореи Ким Чен Ына депортировали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и КНДР.

Австралийский комик, выступающий в роли двойника главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил о своей депортации из Вьетнама. В Ханое 27−28 февраля должна состояться вторая встреча северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа, сообщает 25 февраля Reuters.

«У северокорейцев отсутствует чувство юмора», — заявил двойник Ким Чен Ына перед депортацией.

Комик, который выступает под псевдонимом Говард Икс (его реальные имя и фамилия неизвестны), прилетел во Вьетнам вместе со своим коллегой — двойником Дональда Трампа и 22 февраля их обоих задержала полиция.

Говард Икс - двойник Ким Чен Ына, фото — Reuters

По словам Говарда, двойника Трампа тоже сначала хотели депортировать, однако позже ему разрешили остаться во Вьетнаме, запретив публичные выступления.

Напомним, что первая встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Перед ней Говард Икс также был задержан и допрошен. Тогда ему позволили остаться в Сингапуре.

«Ракурс» сообщал, что Ким Чен Ын поехал в Ханой на собственном бронепоезде.


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