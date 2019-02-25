В Вашингтоне отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США

Майк Помпео. Фото: РБК

https://racurs.ua/n118581-v-vashingtone-otreagirovali-na-ugrozy-putina-nacelit-rakety-na-ssha.html

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Угрозы Путина касательно последствий для Соединенных Штатов Америки после расторжения ракетного договора являются пустыми словами.

Так считает Государственный секретарь США Майк Помпео, который отреагировал на угрозы Кремля нацелить российские ракеты на Соединенные Штаты. Об этом сообщает CNN.

«Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, громкие слова из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, что распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности», — заявил Помпео.

По словам американского чиновника, именно Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поэтому военным США сейчас нет смысла связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим Соглашением.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал принять зеркальные и асимметричные меры в ответ на размещение американских ракет в странах Европы.

Напомним, российские СМИ назвали цели в Соединенных Штатах Америки, которым грозит ракетный удар со стороны РФ. Мол, Москва нацелит ракеты «Циркон» на Пентагон, правительственный пункт управления «Кепмп-Дэвид», пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов «Форт-Ритчи», что расположены на Восточном побережье США. Также под ракетный удар могут попасть база управление стратегическими наступательными силами «Мак-Клеллан» и пункт управления ядерными силами «Джим-Крик».