Владимир Замана, фото — ТСН

https://racurs.ua/n118609-generalu-zamane-budut-izbirat-meru-presecheniya-segodnya-matios.html

Racurs.ua

В понедельник, 25 февраля, начнется судебное разбирательство ходатайства военной прокуратуры об избрании меры пресечения для бывшего начальника Генерального штаба ВСУ генерала Владимира Заманы.

Ходатайство об избрании меры пресечения внесли в Печерский районный суд Киева, его рассмотрение состоится после 15.00, сообщил на брифинге в Киеве главный военный прокурор Анатолий Матиос. Заману подозревают в государственной измене в пользу России.

Система распределения суда уже определила судью, который будет выбирать меру пресечения Замане. Им стал Вячеслав Пидпалый, сообщили УНН в суде.

По словам Матиоса, санкция статьи, которую инкриминируют экс-главе Генштаба, предусматривает безальтернативный арест.

Подозрение также объявлено экс-министру обороны Дмитрию Саламатину, который находится в государственном розыске.

Напомним, что Замана занимал должность командующего Военно-морских сил ВСУ, а в 2012—2014 годах был начальником Генерального штаба ВСУ. В день увольнения (18 февраля 2014 года) тогдашний президент Виктор Янукович назначил Заману заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Впоследствии, 22 февраля, Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны. На этой должности он работал до июня 2014 года.

Заману задержали сегодня. Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил подробности этого дела. В частности, он рассказал, что следствие сомневается в том, что бывший начальник Генштаба присягал на верность народу Украины.