Следствие по делу Заманы сомневается в принятии присяги экс-начальником Генштаба ВСУ

Владимир Замана, фото — Новое время

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Racurs.ua

Следствие по делу бывшего главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы сомневается в том, что он приносил присягу на верность народу Украины.

Об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, подчеркнув, что «есть веские аргументы и доказательства, которые говорят о том, что Замана не присягал на верность Украине».

Военный прокурор рассказал, что следователи изучили личное дело бывшего начальника Генштаба. В нем указано, что Замана принял присягу 20 июня 1993 года. Но следователи установили, что подозреваемый в госизмене военный чиновник в тот день не мог находиться в Украине, поскольку 23 июня получал диплом академии Генштаба РФ. В этом военном заведении Замана учился в 1990—1993 годах. Только 28 июня полковник Замана прибыл в Одессу для прохождения военной службы.

«Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им присяги, умер. Считаю его патриотом, который оставил нам подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу», — отметил главный военный прокурор.

Он добавил, что эти данные не включены в подозрение Замане, поскольку инкриминировать их невозможно.

Напомним, сегодня стало известно о задержании экс-руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы по подозрению в государственной измене. Он руководил ведомством в 2012—2014 годах.