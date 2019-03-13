В соцсетях набирают обороты «призовые опросы»

https://racurs.ua/n119333-novyy-vid-moshennichestva-nabiraet-oboroty-v-socsetyah.html

Racurs.ua

В интернете набирает популярность новый вид мошенничества — «призовые опросы».

Для своей противоправной деятельности злоумышленники используют социальные сети и специальные мошеннические сайты, сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Отмечается, что мошенники предлагают своим жертвам ответить на несколько простых вопросов, после чего под предлогом выплаты комиссионных получают доступ к личным финансовым данным и списывают деньги с карточек.

В «ПриватБанке» отмечают, что не проводят «призовых опросов» или викторин, поэтому в случае получения таких предложений на них реагировать не стоит.

«Переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через „комиссию“ за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карточек для кражи средств», — отмечает пресс-служба банка.

В «Приватбанке» призывают жертв такого мошенничества связаться с банком, чтобы принять необходимые шаги для обеспечения безопасности карточек, данные о которых получили мошенники.

Напомним, в начале этого года Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области сообщала о мошенниках, которые от имени адвокатов собирают деньги.