Боевики заставят гражданских работать на так называемую ЛНР. Фото: Главред

https://racurs.ua/n119332-boeviki-lnr-vveli-trudovuu-povinnost-dlya-jiteley-okkupirovannyh-territoriy.html

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На территории самопровозглашенной Луганской народной республики руководство оккупационной власти решило ввести трудовую повинность для населения.

Сепаратисты разработали порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения". Об этом говорится на веб-странице вымышленного Совета министров ЛНР.

Боевики решили привлекать к работам совершеннолетних трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Трудовую повинность положили и на женщин — работать заставят девушек и женщин от 18 до 55 лет. К восстановлению инфраструктуры ЛНР не будут привлекать только тех лиц, которые с оружием в руках пополнят ряды боевиков. Также исключение делается для матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

Отмечается, что гражданское население будут привлекать к работам «для нужд обороны» так называемая народная милиция и исполнительные органы оккупационной власти.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования самопровозглашенной Луганской народной республики. На оккупированной Луганщине действовало финансовое учреждение, которое обеспечивало перевод денег на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.