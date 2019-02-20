В СБУ заявили, что разоблачили масштабный механизм финансирования террористической ЛНР

СБУ разоблачила финансирование боевиков. Фото: Информатор

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Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования самопровозглашенной Луганской народной республики.

На оккупированной Луганщине действует финансовое учреждение, которое обеспечивало перевод денег на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Учреждение насчитывало 20 отделений и сеть платежных терминалов на оккупированной территории. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что курьеры перевозили наличные через линию разграничения, безналичные операции осуществлялись с помощью онлайн-банкинга. Организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым получали через интернет-сервисы.

Специалисты Государственной службы финансового мониторинга установили, что общий объем средств нелегальной финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил 170 млн грн. Средства регулярно передавались боевикам ЛНР.

Силовики провели обыски в Киеве и Северодонецке, изъяли банковские карты в банкоматах, где снималась наличность для передачи представителям ЛНР. Правоохранители уже заблокировали счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.

Руководителю финансового учреждения уже заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков так называемой Луганской народной республики. Житель Харькова осуществлял незаконную перевозку пассажиров на оккупированные территории.