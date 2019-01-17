В Харьковской области задержали финансиста луганских боевиков. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n116953-v-harkovskoy-oblasti-zaderjali-finansista-luganskih-boevikov-sbu.html

Racurs.ua

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) смогли разоблачить механизм финансирования боевиков так называемой Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сегодня, 17 января, сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, житель Харькова осуществлял незаконную перевозку пассажиров на оккупированные территории.

Мужчина организовал регулярные автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганской области в Киев и Харьков. Маршрут пролегал также через территорию России. В так называемую таможню ЛНР он каждый раз переводил деньги, таким образом, финансируя боевиков. Пересекал государственную границу он всегда в неподконтрольном Украине пункте пропуска «Изварино».

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, что российские кураторы ЛНР пытались восстановить часть производства на Стахановском вагоноремонтном заводе. Незаконную сделку решили организовать представители оккупантов и российская фирма. Дельцы планировали поставлять продукцию завода в Российскую Федерацию и страны СНГ.