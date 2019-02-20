Гройсман: На квартиры семьям погибших героев Майдана выделят 25 млн грн (ВИДЕО)

Гройсман: На квартиры семьям погибших героев Майдана выделим 25 млн грн. Фото: Главред

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Racurs.ua

Семьям погибших героев Майдана приобретут квартиры на 25 млн грн. Соответствующие средства, согласно решению украинского правительства, будут выделены в 2019 году. Жилье семьи будут выбирать самостоятельно.

В прошлом году герои Майдана и их семьи получили все запланированные выплаты. Об этом в своем Тwitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы в постоянном диалоге с людьми, а не от даты к дате», — подчеркнул он.

По словам министра культуры Евгения Нищука, конкурс проектов мемориала героев Небесной сотни уже проведен. Музеем Революции достоинства будут заниматься молодые украинские архитекторы.

«Надеюсь, ко Дню независимости появится мемориал героев Небесной сотни», — заявил Нищук.

Отметим, что определено место и время убийств 45 из 47 героев Небесной сотни, совершенных 20 февраля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что появились неопубликованные фото столкновений на Майдане. Их показали к пятой годовщине трагических событий в столице Украины.