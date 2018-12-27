Від грипу в Україні за тиждень померли чотири людини

Рівень захворюваності на грип в Україні серед дорослих збільшився

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Racurs.ua

Від грипу в Україні цього тижня померли чотири людини, повідомили 27 грудня у Міністерстві охорони здоров’я України.

Епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищені у восьми областях, але епідемії грипу наразі немає.

Минулого тижня на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 216 тис. людей, з них 64,9% — діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%.

Епідемічні пороги перевищені у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській областях. Але це не означає, що в цих регіонах розпочалася епідемія.

У МОЗ стверджують, що вакцинувалися від грипу понад 145 тис. українців.

«Ракурс» повідомляв, що минулого тижня від грипу в Києві померли дві жінки у віці 47-ми і 86-ти років. Обидві українки перебували у групі ризику. А 18 грудня в Одеській області померло немовля від гострої респіраторної вірусної інфекції.