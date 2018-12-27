Головні новини за 27 грудня: тиша на Донбасі, повернення Насірова і монетизація субсидій

Колишній голова ДФС відновив себе сьогодні на посаді, фото — Мінфін

https://racurs.ua/ua/n116205-golovni-novyny-za-27-grudnya-tysha-na-donbasi-povernennya-nasirova-i-monetyzaciya-subsydiy.html

Racurs.ua

Головними новинами четверга, 27 грудня, стали домовленості про режим тиші на Донбасі із 29 грудня, урядова постанова про монетизацію субсидій та скандальне повернення Романа Насірова на посаду голови ДФС.

У четвер під час відеоконференції безпекової групи Тристоронньої контактної групи було домовлено про режим тиші на Донбасі. Сторони домовилися безстроково припинити вогонь у ніч з 28 на 29 грудня.

Основною метою припинення вогню є ремонт декількох об'єктів важливої інфраструктури. Водночас уповноважений представник України у ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія ігнорує обмін полоненими.

Звільнений у січні і відновлений у грудні рішенням суду в.о. голови Державної фіскальної служби Роман Насіров підписав наказ про своє поновлення на посаді глави ДФС. ЗМІ оприлюднили копію наказу, який підписано на фірмовому бланку служби. Але вихідні дані наказу у документі не вказані.

Крім того, Міністерство соціальної політики повідомило додаткову інформацію про монетизацію пільг та субсидій. Відповідну постанову сьогодні схвалили на засіданні уряду. Монетизація відбуватиметься у три етапи.

Житлові субсидії українцям надаватимуть у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними, лише змінюється алгоритм її виплати.