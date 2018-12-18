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Ракурс
Проект закона № 6777 о обустройстве и содержании государственной границы. Фото: Газета "День"

Укрепление госграницы Украины: два главных положения законопроекта о пограничной полосе

18 дек 2018, 12:51
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Верховная Рада Украины сегодня, 18 декабря, приняла за основу проект закона № 6777 об обустройстве и содержании государственной границы. Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

В законопроекте предлагается внести изменения в Водный и Земельный кодексы Украины и закон Украины о госгранице с целью улучшения инженерно-технического обустройства государственной границы Украины.

Два главных положения законопроекта о пограничной полосе:

  • Если этот закон примут, то Государственной пограничной службе Украины в постоянное пользование предоставят земельные участки для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций. Эти участки будут шириной не менее 50 м вдоль линии государственной границы на суше, или по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.
  • Также в законопроекте сказано, что граждане и юридические лица будут освобождены от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, если земельный участок использовали для инженерно-технических сооружений, предназначенных для нужд пограничников.

Напомним, что правоохранители задержали очередного подозреваемого в хищении средств, которые предназначались для проекта «Стена».

Источник: Ракурс


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