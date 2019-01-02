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Ракурс
Суд поддержал решение НАБУ не открывать производство против президента, фото — ТСН

Уголовное производство против Порошенко запретил открывать суд

2 янв 2019, 13:46
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Соломенский райсуд Киева не будет обязывать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту злоупотреблений президента Петра Порошенко.

Фамилия заявителя, который требовал начать преследование президента, в материалах дела не указывается, сообщили 2 января «Українські Новини».

В решении суда указывается, что Фемида «отказала в удовлетворении жалобы в части обязательства должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления в отношении президента Украины, предусмотренного ст. 364 УК Украины».

Указанная статья касается злоупотребления властью или служебным положением.

Неизвестный заявитель подал в суд жалобу о том, что НАБУ отказалось удовлетворить его заявление о совершении президентом уголовного преступления, которую он подал в бюро 7 декабря 2018 года.

В то же время суд обязал НАБУ начать расследование в отношении генерального прокурора Юрия Луценко по этой же статье УК Украины.

Источник: Ракурс


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