Кримінальне провадження проти Порошенка заборонив відкривати суд

Суд підтримав рішення НАБУ не відкривати провадження проти президента, фото — ТСН

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Солом’янський райсуд Києва не буде зобов’язувати Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом зловживань президента Петра Порошенка.

Прізвище заявника, який вимагав почати переслідування президента, в матеріалах справи не вказується, повідомили 2 січня «Українські Новини».

У рішенні суду вказується, що Феміда «відмовила в задоволенні скарги в частині зобов’язання посадової особи Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення стосовно президента України за ст. 364 КК України».

Вказана стаття стосується зловживання владою або службовим становищем.

Невідомий заявник подав до суду скаргу про те, що НАБУ відмовилося задовольнити його заяву про скоєння кримінального злочину Порошенком, яку він подав у бюро 7 грудня 2018 року.

Водночас суд зобов’язав НАБУ розпочати розслідування щодо генерального прокурора Юрія Луценка за цією ж статтею КК України.