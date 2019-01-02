Хуртовини 4-5 січня призведуть до ускладнення руху на сході та півдні — «Укравтодор». Фото: Полтава365

https://racurs.ua/ua/n116374-hurtovyny-4-5-sichnya-pryzvedut-do-uskladnennya-ruhu-na-shodi-ta-pivdni-ukravtodor.html

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Ситуація на дорогах України погіршиться у п’ятницю, 4 січня. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується мокрий сніг із дощем, хуртовини, налипання снігу та ожеледиця. Прогнозується посилення вітру до 15−20 м/с, у Приазов’ї — до 25 м/с.

Через складні погодні умови у прес-службі «Укравтодору» попередили про ймовірний перший рівень небезпеки на автошляхах у вказаних регіонах.

Згідно з прогнозами, після обіду 5 січня негода припиниться: зменшиться кількість опадів і стихне вітер.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що на територію України насувається циклон. На сьогодні синоптики попереджають про ожеледицю та хуртовини по всій країні, окрім південної частини. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, а видимість на дорогах буде обмеженою.