Підозра на рак у Клиха та передінсультний стан Дудки: РФ запевняє, що самопочуття політв’язнів задовільне

У політв'язня Станіслава Клиха, котрого утримують у російській психлікарні, підозрюють рак. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n116382-pidozra-na-rak-u-klyha-ta-peredinsultnyy-stan-dudky-rf-zapevnyaie-scho-samopochuttya.html

Racurs.ua

Українські політв’язні Станіслав Клих (утримується у психлікарні) та Володимир Дудка (перебуває в СІЗО в передінсультному стані) мають задовільний стан здоров’я, запевняє Москва.

Відповідь про задовільне самопочуття Клиха та Дудки надійшла від омбудсмена Тетяни Москалькової на запит її української колеги Людмили Денісової щодо їхнього стану здоров’я, який вона надсилала ще у вересні.

За даними Денісової, Дудці, котрого наразі утримують у СІЗО окупованого Сімферополя, загрожує інсульт. А мати Клиха повідомляла про значне погіршення його стану після примусового «лікування» у психіатричній тюремній лікарні. Крім того, сам Клих у грудні написав відкритого листа про свій критичний стан — можливу гангрену та підозру на рак.

Однак російський омбудсмен зазначила у листі з посиланням на дані тюремників, що стан обох в’язнів Кремля задовільний.

Володимир нібито перебуває під диспансерним наглядом і отримує потрібні ліки.

Станіслав же перебуває під наглядом лікаря-психіатра й отримує лікування у філіалі психіатричної лікарні. Але жодних додаткових обстежень йому не проводитимуть, бо він їх не потребує, стверджує Москалькова.

Традиційно, жодних офіційних документів, які би підтвердили твердження російської чиновниці, надано не було.

Нагадаємо, раніше Денісова вимагала розслідувати факти катування Дудки електричним струмом в окупованому Криму. Чоловіка затримали ще в листопаді 2016 року, росіяни закидають йому планування диверсій на півострові.