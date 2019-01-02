Незалежність Тайваню: Китай погрожує острову насильним приєднанням

Китай погрожує острову насильним приєднанням / Фото: bazaistoria.ru

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Китай погрожує Тайваню насильним приєднанням з використанням військової сили. Цю заяву оприлюднив очільник Китаю Сі Цзіньпін. Він не виключив застосування армії для повернення острова під свій контроль.

«Возз'єднання Китаю є неминучим», — заявив він сьогодні під час виступу у парламенті в Пекіні, передає «ВВС Україна».

За його словами, незалежність Тайваню «суперечить ходу історії і заведе у глухий кут». Сі Цзіньпін переконаний, що приєднання острова «піде на благо мешканцям Тайваню».

У Пекіні обговорюють мирний сценарій об'єднання за принципом «одна країна — дві системи», однак не виключають застосування військової сили. У Тайвані цей принцип відкидають.

У середу президент Тайваню Цай Інвень заявила, що острів ніколи не погодиться на возз'єднання з Китаєм на умовах Сі Цзіньпіна.

«Я хочу повторити, що Тайвань ніколи не погодиться на формулу «одна країна — дві системи, — заявила вона.

Нагадаємо, Тайвань є самокерованим і де-факто незалежним від Китаю, але свою суверенність він ніколи офіційно не проголошував. Пекін розглядає острів як власну провінцію і прагне його повернути.

Наприклад, у США з 1979 року діє закон про відносини з Тайванем. Документ закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але оминає увагою загальноприйняті дипломатичні відносини. Водночас Дональд Трамп у 2016 році порушив заборону на прямі контакти з лідерами Тайваню, що обурило Пекін.