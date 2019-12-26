Увольнение работника в связи с недоверием. Трудовое законодательство. Фото: Pixabay

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Ракурс

Увольнение работника будет регулироваться новым законом. 12 декабря в Верховную Раду был внесен законопроект №2584 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований увольнения». Первой среди авторов документа значится председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова.

Рассказывая о мифах вокруг нового трудового законодательства, которое, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, со дня на день обещают обнародовать на сайте ведомства, мы не зря поместили увольнения работодателем работника в самый конец списка мифов вокруг будущего закона. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Новый Трудовой кодекс — «либеральный для работодателя»

Волна разговоров вокруг необходимости принятия нового трудового законодательства поднялась еще в 2015 году: помните, тогда очень активно обсуждались новшества, которые были в законопроекте. Только это был совсем другой вариант нового Трудового кодекса, и он даже был принят в первом чтении, но тут случились президентские, а сразу за ними и внеочередные парламентские выборы, и «старый новый» кодекс закопали.

Выступая в конце сентября нынешнего года на форуме «Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти», свежеизбранный депутат Галина Третьякова (в прошлом — крупный предприниматель, одна из столпов страхового бизнеса) сказала: «Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральный, может, слишком либеральный для работодателя. Мы будем стараться создать для бизнеса очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше в Украине. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали в течение пяти лет».

«Пряники» для владельцев бизнеса: увольнение в связи с утратой доверия

В пояснительной записке к законопроекту №2584 не говорится напрямую о либеральном отношении к работодателю. Необходимость нововведений объясняется тем, что в Украину нужно привлекать инвестиции, в том числе средства малых инвесторов. А для этого работодателю надо посулить побольше пряников. То есть, простите, возможностей контролировать менеджмент на своем предприятии.

Среди приятных новшеств предлагается возможность разрыва трудового договора в случае смерти, признания без вести пропавшим или умершим работника или ФЛП. Кроме того, есть предложение дать возможность разорвать трудовой договор по инициативе владельца предприятия в случае закрытия или приостановки собственного дела физлицом-предпринимателем.

Но самое интересное новшество — это, безусловно, увольнение работника в связи с «утратой доверия». Цитируем законопроект: «Предоставление работодателю возможности увольнять работника в случае утраты к нему доверия, предупредив его о предстоящем увольнении в разумные сроки. Срок предупреждения работника зависит от времени его работы у этого работодателя. В то же время работнику предоставляется возможность не отрабатывать время предупреждения, а заменить его денежной компенсацией в размере двойного среднедневного заработка работника за каждый календарный день уменьшения срока такого уведомления».

Итак, владелец предприятия или топ-менеджер принял решение об увольнении работника по собственной инициативе из-за пресловутой утраты доверия. Какая процедура такого увольнения предусмотрена в законопроекте?

«О решении расторгнуть трудовой договор на основаниях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника в срок:

не менее 15 дней — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев; не менее 30 дней — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев; не менее чем за 60 дней — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 5 лет; не менее чем за 90 дней — если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет».

Впрочем, стороны могут договориться насчет того, чтобы заменить предупредительный срок денежной компенсацией в размере двойного среднедневного заработка за каждый календарный день уменьшения такого срока.

Если же сотрудник заартачится и не захочет подписывать соответствующие документы, трудовой договор разрывается «собственником или уполномоченным им органом в одностороннем порядке путем предоставления работнику способом, установленными коллективным договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора».

Увольнение работодателем работника: как уволить декретчицу?

Еще о новшествах «либерального к работодателю» законопроекта. Из Кодекса законов о труде, который пока действует, уже предлагается убрать положение о необходимости согласования увольнения работника с профсоюзом, обязанность трудоустроить беременных и женщин, имеющих детей до трех лет, в случае реорганизации или ликвидации организации или в случае их увольнения после окончания трудового договора, заключенного на определенный срок.

То есть увольнение беременных или декретчиц вроде как незаконно… «за исключением увольнения по причинам, не связанным с беременностью или рождением ребенка и последствиями этого или с кормлением ребенка». Правда, работодателю нужно доказать, что увольнение не связано, например, с интересным положением увольняемой. Что, добавим от себя, вряд ли будет сложно.

Реверанс политкорректности — кого запретят увольнять

А что же насчет прав наемных работников? Проект предлагает запретить увольнение работников по инициативе владельца или уполномоченного органа, обусловленное:

членством работника в профсоюзе или участием в профсоюзной деятельности в нерабочее время или, с согласия работодателя, в рабочее время; намерением стать представителем работников или выполнением функций представителя работников; участием в забастовке, организованной в соответствии с требованиями национального законодательства; обжалованием действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства, или обращением в соответствующие органы; расой, цветом кожи, полом, семейным положением, семейными обязанностями, беременностью и материнством, вероисповеданием, политическими взглядами, национальностью или социальным происхождением.

Ну что ж, неплохо. Добавим, что сексуальную ориентацию и гендерную самоидентификацию забыли внести в список — это был бы хороший реверанс в сторону толерантного и политкорректного цивилизованного мира.

Маленькие шалости — символическое наказание

Пока законопроект №2584, внесенный в Раду 12 декабря, находится на рассмотрении в профильном комитете, точечная «либерализация» трудового законодательства идет полным ходом. В тот же день, 12 декабря, ВР приняла закон «О внесении изменений в статью 265 Кодекса законов о труде Украины», регулирующий порядок государственного надзора за соблюдением законодательства о труде.

Речь идет об уменьшении «экономически не оправданных» штрафных санкций, накладываемых на работодателей за нарушение трудового законодательства. Если же работодатель нарушил закон впервые, он получает даже не штраф, а письменное предупреждение. Так сказать, символическое наказание за маленькие шалости.

Процитируем выдержку из пояснительной записки к уже принятому закону: «Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» от 6 декабря 2016 года №1774 были введены необоснованно высокие штрафные санкции за нарушение норм законодательства о труде. Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплата заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на сегодняшний день влечет наложение штрафа в размере 30 минимальных заработных плат, что в 2019 году составляет более 120 000 грн. За несоблюдение гарантий и льгот мобилизованных работников придется заплатить более 40 000 грн штрафа.

Введение таких размеров штрафных санкций стало катастрофическим для работодателей Украины, в том числе для физических лиц — предпринимателей, вызвав волну прекращения предпринимательской деятельности. В существующих экономических условиях применение таких высоких штрафных санкций к представителям малого и среднего бизнеса означает автоматическое банкротство и закрытие бизнеса».

Как будто похвальная инициатива — мол, мы не будем щемить малый и средний бизнес! Только не очень понятно — почему «либерализация» должна проходить за счет интересов наемных сотрудников, которых теперь можно уволить, принудить к работе без оформления, зная, что в случае чего владелец бизнеса отделается «письменным предупреждением»? Разве закрытие малого бизнеса вызвано не грабительской системой налогообложения, а непомерно большими штрафами, которые грозят работодателю за грубейшие нарушения интересов наемных сотрудников? Если такова цена поддержки частного предпринимательства, то к чему приведет подобная либерализация?