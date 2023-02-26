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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «5 канал»

Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти росіян (ВІДЕО)

26 лют 2023, 21:04
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян.





Про це він заявив сьогодні, 26 лютого, у відеозверненні.

Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей, — зазначив Зеленський.

За його словами, підписано три укази для реалізації відповідних рішень РНБО, котрі спрямовані:

  • проти росіян, причетних до викрадення українських дітей;
  • проти представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;
  • проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України й усіх вільних людей.

Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться, — наголосив Зеленський.

Тексти цих указів на сайті Офісу президента наразі не опубліковані.

Джерело: Ракурс


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