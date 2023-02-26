Володимир Зеленський, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n180359-zelenskyy-vviv-u-diu-novi-sankciyi-rnbo-proty-rosiyan-video.html

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян.

Про це він заявив сьогодні, 26 лютого, у відеозверненні.

Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей, — зазначив Зеленський.

За його словами, підписано три укази для реалізації відповідних рішень РНБО, котрі спрямовані:

проти росіян, причетних до викрадення українських дітей;

проти представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;

проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України й усіх вільних людей.

Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться, — наголосив Зеленський.

Тексти цих указів на сайті Офісу президента наразі не опубліковані.