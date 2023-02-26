Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: «5 канал»
Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180359-zelenskyy-vviv-u-diu-novi-sankciyi-rnbo-proty-rosiyan-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян.
Про це він заявив сьогодні, 26 лютого, у відеозверненні.
Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей, — зазначив Зеленський.
За його словами, підписано три укази для реалізації відповідних рішень РНБО, котрі спрямовані:
- проти росіян, причетних до викрадення українських дітей;
- проти представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;
- проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України й усіх вільних людей.
Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться, — наголосив Зеленський.
Тексти цих указів на сайті Офісу президента наразі не опубліковані.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...