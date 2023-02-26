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Владимир Зеленский, фото: «5 канал»
Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180359-zelenskiy-vvel-v-deystvie-novye-sankcii-snbo-protiv-rossiyan-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян.
Про це він заявив сьогодні, 26 лютого, у відеозверненні.
Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей, — зазначив Зеленський.
За його словами, підписано три укази для реалізації відповідних рішень РНБО, котрі спрямовані:
- проти росіян, причетних до викрадення українських дітей;
- проти представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;
- проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України й усіх вільних людей.
Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться, — наголосив Зеленський.
Тексти цих указів на сайті Офісу президента наразі не опубліковані.
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