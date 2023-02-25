ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций, фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n180316-evrosouz-utverdil-desyatyy-paket-sankciy-protiv-rossii-borrel.html

Ракурс

Євросоюз затвердив десятий пакет спрямованих проти росії економічних санкцій.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

До нового пакету санкцій увійшли:

121 фізична та юридична особи;

нові значні обмеження на імпорт/експорт;

заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.

Боррель зазначив, що санкції, зокрема, націлені на осіб, відповідальних за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.