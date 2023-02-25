Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против рф

Евросоюз расширяет антироссийские санкции, фото: Regnum

https://racurs.ua/n180305-evrosouz-odobril-desyatyy-paket-sankciy-protiv-rf.html

Ракурс

Країни Євросоюзу вчора, 24 лютого, пізно ввечері все ж погодили десятий пакет санкцій проти рф.

Таким чином, рішення про новий пакет санкцій припало на річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляється на сторінці у Твіттері шведського головування в Раді ЄС.

Зазначається, що новий пакет включає, зокрема, такі санкції:

жорсткіші обмеження на експорт продукції подвійного призначення та технологій;

цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються росією у війні;

заходи проти російської дезінформації.