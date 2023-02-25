Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против рф

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Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против рфhttps://racurs.ua/n180305-evrosouz-odobril-desyatyy-paket-sankciy-protiv-rf.htmlРакурс
Країни Євросоюзу вчора, 24 лютого, пізно ввечері все ж погодили десятий пакет санкцій проти рф.
Таким чином, рішення про новий пакет санкцій припало на річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляється на сторінці у Твіттері шведського головування в Раді ЄС.
Зазначається, що новий пакет включає, зокрема, такі санкції:
- жорсткіші обмеження на експорт продукції подвійного призначення та технологій;
- цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються росією у війні;
- заходи проти російської дезінформації.
Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції, щоб допомогти Україні перемогти у війні, — наголошується в повідомленні. — ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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