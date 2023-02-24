ЕС третий день не может согласовать пакет антироссийских санкций из-за требований Польши

https://racurs.ua/n180301-es-tretiy-den-ne-mojet-soglasovat-paket-antirossiyskih-sankciy-iz-za-trebovaniy-polshi.html

Ракурс

Європейський Союз 24 лютого знову не зміг затвердити новий пакет санкцій проти росії.

Reuters нагадує, що переговори застрягли вже третій день поспіль. Цього разу каменем спотикання стала торгівля каучуком із росією. Польща відхилила вимогу Італії щодо послаблення нових обмежень на імпорт каучуку до ЄС.

Варшава заявила, що пропозиція передбачає настільки велику квоту вилученого імпорту й настільки тривалі перехідні періоди, що вони не матимуть жодного ефекту на практиці.

Правки до пакету внесли на вимогу Італії, яку підтримує Німеччина, стверджують джерела журналістів.

Раніше журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомляв, що ухвалення нового пакета планували ухвалити до роковин повномасштабної російсько-української війни. За його інформацією, узгодження пакета гальмується і через позицію низки країн ЄС, які виступають проти запропонованих штрафів щодо звітності про місцезнаходження російських державних активів. Ці кошти ЄС хоче спрямувати на відбудову України.