Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ЄС схвалив новий пакет антиросійських санкцій, фото: minfin.com.ua

Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти рф — Боррель

25 лют 2023, 14:43
999

Євросоюз затвердив десятий пакет спрямованих проти росії економічних санкцій.





Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

До нового пакету санкцій увійшли:

  • 121 фізична та юридична особи;
  • нові значні обмеження на імпорт/експорт;
  • заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.

Боррель зазначив, що санкції, зокрема, націлені на осіб, відповідальних за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.

Це є явним порушенням міжнародного права, в тому числі Женевської конвенції, про що я говорив вчора на засіданні Ради Безпеки ООН, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів