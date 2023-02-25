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Євросоюз затвердив десятий пакет спрямованих проти росії економічних санкцій.
Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
До нового пакету санкцій увійшли:
- 121 фізична та юридична особи;
- нові значні обмеження на імпорт/експорт;
- заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.
Боррель зазначив, що санкції, зокрема, націлені на осіб, відповідальних за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.
Це є явним порушенням міжнародного права, в тому числі Женевської конвенції, про що я говорив вчора на засіданні Ради Безпеки ООН, — наголосив він.
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