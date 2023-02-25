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В Україні триває конкурс на посаду очільника НАБУ, фото: НАБУ
Конкурс на директора НАБУ — 11 кандидатів пройшли до фінального етапу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180315-konkurs-na-dyrektora-nabu-11-kandydativ-proyshly-do-finalnogo-etapu-foto.htmlРакурс
В Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Протягом 20−24 лютого були проведені співбесіди із 21 кандидатом щодо їх відповідності через призму тих компонентів доброчесності, які визначено у правилах проведення конкурсу.
Сьогодні, 25 лютого 2023 року, комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними і проходять до наступного етапу конкурсу. Про це повідомляється на фейсбук-сторінках комісії та Центру протидії корупції.
До наступного етапу пройшли:
- керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов;
- старший детектив НАБУ Максим Ворвуль;
- співробітник управління ДБР на Хмельниччині Сергій Гупяк;
- голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос;
- керівник підрозділу детективів НАБУ Сергій Наумюк;
- прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Олег Опішняк;
- керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук;
- старший детектив НАБУ Віктор Павлущик;
- керівниця управління Офісу Генпрокурора Вероніка Плотнікова;
- старший детектив НАБУ Володимир Церковний;
- керівник відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.
На наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку. Співбесіди розпочнуться 1 березня.
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