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В Украине продолжается конкурс на должность главы НАБУ, фото: НАБУ

Конкурс на директора НАБУ — 11 кандидатов прошли в финальный этап (ФОТО)

25 фев 2023, 14:20
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В Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Протягом 20−24 лютого були проведені співбесіди із 21 кандидатом щодо їх відповідності через призму тих компонентів доброчесності, які визначено у правилах проведення конкурсу.





Сьогодні, 25 лютого 2023 року, комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними і проходять до наступного етапу конкурсу. Про це повідомляється на фейсбук-сторінках комісії та Центру протидії корупції.

До наступного етапу пройшли:

  • керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов;
  • старший детектив НАБУ Максим Ворвуль;
  • співробітник управління ДБР на Хмельниччині Сергій Гупяк;
  • голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос;
  • керівник підрозділу детективів НАБУ Сергій Наумюк;
  • прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Олег Опішняк;
  • керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук;
  • старший детектив НАБУ Віктор Павлущик;
  • керівниця управління Офісу Генпрокурора Вероніка Плотнікова;
  • старший детектив НАБУ Володимир Церковний;
  • керівник відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

На наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку. Співбесіди розпочнуться 1 березня.

В Україні триває конкурс на посаду очільника НАБУ, фото: ЦПК

Источник: Ракурс


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