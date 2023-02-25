В Украине продолжается конкурс на должность главы НАБУ, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n180315-konkurs-na-direktora-nabu-11-kandidatov-proshli-v-finalnyy-etap-foto.html

Ракурс

В Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Протягом 20−24 лютого були проведені співбесіди із 21 кандидатом щодо їх відповідності через призму тих компонентів доброчесності, які визначено у правилах проведення конкурсу.

Сьогодні, 25 лютого 2023 року, комісія з обрання директора НАБУ оголосила список кандидатів, які визнані доброчесними і проходять до наступного етапу конкурсу. Про це повідомляється на фейсбук-сторінках комісії та Центру протидії корупції.

До наступного етапу пройшли:

керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов;

старший детектив НАБУ Максим Ворвуль;

співробітник управління ДБР на Хмельниччині Сергій Гупяк;

голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос;

керівник підрозділу детективів НАБУ Сергій Наумюк;

прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора Олег Опішняк;

керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук;

старший детектив НАБУ Віктор Павлущик;

керівниця управління Офісу Генпрокурора Вероніка Плотнікова;

старший детектив НАБУ Володимир Церковний;

керівник відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

На наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку. Співбесіди розпочнуться 1 березня.