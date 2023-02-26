Маск назвав Революцію гідності «переворотом», у Зеленського відреагували

Ілон Маск, фото: KP.ru

https://racurs.ua/ua/n180358-mask-nazvav-revoluciu-gidnosti-perevorotom-u-zelenskogo-vidreaguvaly.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський підприємець і мільярдер, в нещодавньому повідомленні на своїй сторінці у Твіттері назвав Революцію гідності в Україні «переворотом»

Так Маск прокоментував статтю американського науковця Джона Міршаймера від 2014 року, в якій стверджувалося, що для російського диктатора володимира путіна «незаконне повалення» влади Віктора Януковича нібито «стало останньою краплею», після чого відбулося захоплення Криму.

Для Путіна незаконне повалення демократично обраного і проросійського президента України — яке він справедливо назвав «переворотом» — стало останньою краплею, — йшлося у фрагменті, на який відреагував Маск.

Маск підтримав твердження про нібито «переворот» в Україні.

Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає сумнівів у тому, що переворот справді мав місце, — заявив мільярдер.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері відреагував на цю заяву Маска, порадивши йому перестати читати російські газети.