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Ракурс
Окупанти закликають доносити на сусідів, фото: Kasparov.ru

Окупанти створили чат-бот для доносів на сусідів за гроші — українців закликають його заспамити

5 гру 2023, 17:46
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На тимчасово окупованих територіях рашисти створили репресивну машину, спрямовану проти місцевих жителів.


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Так, на ТОТ півдня України гауляйтери закликають доносити на «підозрілих сусідів» й тих, хто не підтримує окупацію. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацію окупанти обіцяють гроші, й таким чином мотивують колаборантів зводити рахунки з «ворогами», — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають українців заспамити відповідний ворожий чат-бот, щоб дискредитувати ідею доносу за гроші.

Водночас нагадуємо, що кожен мешканець ТОТ може передати інформацію Руху Опору щодо колаборантів й тим самим допомогти притягнути зрадників до відповідальності за злочини проти українського народу, — додають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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