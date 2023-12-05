Окупанти створили чат-бот для доносів на сусідів за гроші — українців закликають його заспамити

Окупанти створили чат-бот для доносів на сусідів за гроші — українців закликають його заспамитиhttps://racurs.ua/ua/n190044-okupanty-stvoryly-chat-bot-dlya-donosiv-na-susidiv-za-groshi-ukrayinciv-zaklykaut-yogo-zaspamyty.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях рашисти створили репресивну машину, спрямовану проти місцевих жителів.
Так, на ТОТ півдня України гауляйтери закликають доносити на «підозрілих сусідів» й тих, хто не підтримує окупацію. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацію окупанти обіцяють гроші, й таким чином мотивують колаборантів зводити рахунки з «ворогами», — зазначають у ЦНС.
У ЦНС закликають українців заспамити відповідний ворожий чат-бот, щоб дискредитувати ідею доносу за гроші.
Водночас нагадуємо, що кожен мешканець ТОТ може передати інформацію Руху Опору щодо колаборантів й тим самим допомогти притягнути зрадників до відповідальності за злочини проти українського народу, — додають у ЦНС.