Окупанти створили чат-бот для доносів на сусідів за гроші — українців закликають його заспамити

Окупанти закликають доносити на сусідів, фото: Kasparov.ru

https://racurs.ua/ua/n190044-okupanty-stvoryly-chat-bot-dlya-donosiv-na-susidiv-za-groshi-ukrayinciv-zaklykaut-yogo-zaspamyty.html

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На тимчасово окупованих територіях рашисти створили репресивну машину, спрямовану проти місцевих жителів.

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Так, на ТОТ півдня України гауляйтери закликають доносити на «підозрілих сусідів» й тих, хто не підтримує окупацію. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацію окупанти обіцяють гроші, й таким чином мотивують колаборантів зводити рахунки з «ворогами», — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають українців заспамити відповідний ворожий чат-бот, щоб дискредитувати ідею доносу за гроші.