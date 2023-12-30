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Ракурс
Россияне продолжают принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: «Парламентская газета»

Рашисты с 1 января лишают украинцев на ВТО права на медицинскую помощь

30 дек 2023, 17:39
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На тимчасово окупованих територіях з 1 січня 2024 року українці не зможуть отримати медичну допомогу.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З 1 січня допомогу можна отримати лише за наявності обов’язкового російського медичного страхування, яке можна отримати лише за наявності паспорта рф. Таким чином, ворог намагається все ж таки змусити українців отримувати червону макулатуру, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що росіяни при отриманні паспорта змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоч це є не обов’язковою процедурою згідно з законодавством рф.

Таким чином росіяни хочуть юридично змінити демографічний склад захоплених регіонів, що є ознакою геноциду, — додають у ЦНС.

Зазначається, що наразі більшість мешканців ТОТ не отримали паспорт рф, попри ризики для свого життя. Тож з нового року місцеві жителі не матимуть змоги лікуватись у захоплених лікарнях, крім випадків невідкладної допомоги.

Згідно з міжнародним правом саме на окупанта лягає відповідальність забезпечення життєдіяльності регіону, таким чином констатуємо черговий злочин російського режиму, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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