Рашисты с 1 января лишают украинцев на ВТО права на медицинскую помощь

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на ВОТ, фото: «Парламентская газета»

https://racurs.ua/n190868-rashisty-s-1-yanvarya-lishaut-ukraincev-na-vto-prava-na-medicinskuu-pomosch.html

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На тимчасово окупованих територіях з 1 січня 2024 року українці не зможуть отримати медичну допомогу.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З 1 січня допомогу можна отримати лише за наявності обов’язкового російського медичного страхування, яке можна отримати лише за наявності паспорта рф. Таким чином, ворог намагається все ж таки змусити українців отримувати червону макулатуру, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що росіяни при отриманні паспорта змушують українців писати відмову від українського громадянства, хоч це є не обов’язковою процедурою згідно з законодавством рф.

Таким чином росіяни хочуть юридично змінити демографічний склад захоплених регіонів, що є ознакою геноциду, — додають у ЦНС.

Зазначається, що наразі більшість мешканців ТОТ не отримали паспорт рф, попри ризики для свого життя. Тож з нового року місцеві жителі не матимуть змоги лікуватись у захоплених лікарнях, крім випадків невідкладної допомоги.