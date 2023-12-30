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Ракурс
Сбитая российская ракета, фото: Нацполиция

Нацгвардейцы из стрелкового оружия сбили российскую крылатую ракету 29 декабря (ФОТО)

30 дек 2023, 16:57
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На Київщині вчора, 29 грудня, під час масованого ракетного обстрілу, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.


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Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході огляду місця падіння уламків було попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулося.

Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе, — зазначають у Нацгвардії. — У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.

Збита російська ракета, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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