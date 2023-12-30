Сбитая российская ракета, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n190867-nacgvardeycy-iz-strelkovogo-orujiya-sbili-rossiyskuu-krylatuu-raketu-29-dekabrya-foto.html

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На Київщині вчора, 29 грудня, під час масованого ракетного обстрілу, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.

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Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході огляду місця падіння уламків було попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулося.