Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне используют крылатые ракеты типа Х-55/555 с тепловыми ловушками
Россияне используют крылатые ракеты типа Х-55/555 с тепловыми ловушками (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190849-rossiyane-ispolzuut-krylatye-rakety-tipa-h-55-555-s-teplovymi-lovushkami-video.htmlРакурс
Росіяни використовують крилаті ракети типу Х-55/555 із тепловими пастками. Це може ускладнювати перехоплення окремими засобами ППО.
.
Перше відео з відстрілом теплових пасток російською крилатою ракетою Х-101 опублікував 29 грудня журналіст Андрій Цаплієнко. Утім, з відео незрозуміло, чи ракета на ньому летіла по Україні під час масованого обстрілу уранці 29 грудня.
Подібними системами росіяни оснащують ці ракети щонайменше з січня 2023-го року.
У 2023 році на російських крилатих ракетах Х-101 були помічені нові блоки, які викликали значний інтерес, в тому числі й у західних ЗМІ. На одному з фото знищеної 26 січня 2023 року крилатої ракети, яку опублікувало Командування Повітряних сил був помічений новий блок доволі схожий на станцію встановлення перешкод.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...