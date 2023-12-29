Росіяни використовують крилаті ракети типу Х-55/555 із тепловими пастками

https://racurs.ua/ua/n190849-rosiyany-vykorystovuut-krylati-rakety-typu-h-55-555-iz-teplovymy-pastkamy-video.html

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Росіяни використовують крилаті ракети типу Х-55/555 із тепловими пастками. Це може ускладнювати перехоплення окремими засобами ППО.

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Перше відео з відстрілом теплових пасток російською крилатою ракетою Х-101 опублікував 29 грудня журналіст Андрій Цаплієнко. Утім, з відео незрозуміло, чи ракета на ньому летіла по Україні під час масованого обстрілу уранці 29 грудня.

Подібними системами росіяни оснащують ці ракети щонайменше з січня 2023-го року.

У 2023 році на російських крилатих ракетах Х-101 були помічені нові блоки, які викликали значний інтерес, в тому числі й у західних ЗМІ. На одному з фото знищеної 26 січня 2023 року крилатої ракети, яку опублікувало Командування Повітряних сил був помічений новий блок доволі схожий на станцію встановлення перешкод.