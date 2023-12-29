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Ракурс
Варшава вимагає від Москви пояснень щодо зальоту на її територію російської ракети

Варшава вимагає від Москви пояснень щодо зальоту на її територію російської ракети

29 гру 2023, 22:04
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МЗС Польщі вручило голові посольства росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.


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Варшава вимагає від Москви пояснень щодо зальоту на її територію російської ракети.

Увечері 29 грудня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах російської федерації Андрію Ордашу і передав йому відповідну ноту.

Уранці під час ракетного обстрілу України на територію Польщі залетів об'єкт, який, швидше за все, є російською крилатою ракетою Х-22 або Х-101.

За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила польський повітряний простір. Після зміни траєкторії вона повернулася на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони.

Все вказує на те, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Ми маємо на це підтвердження, це підтверджують наші дані та дані наших союзників, — заявив начальник Генерального штабу Війська Польського Вєслав Кукула.

Джерело: Ракурс


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