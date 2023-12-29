Звірячий російський обстріл українських міст обговорять в ООН

Звірячий російський обстріл українських міст обговорять в ООНhttps://racurs.ua/ua/n190847-zviryachyy-rosiyskyy-obstril-ukrayinskyh-mist-obgovoryat-v-oon.htmlРакурс
Україна з 30 державами-членами ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом росією українських міст.
Про це 29 грудня повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.
Крім того, Кулеба та очільник дипломатії Єврокомісії Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля постачань в Україну додаткових систем ППО.
Глава МЗС у бомбосховищі провів розмову з Високим представником ЄС, який висловив солідарність і підтримку ЄС Україні після атаки росії сьогодні.
Кулеба подякував Боррелю за політичну та особисту підтримку у 2023 році та окреслив два головні оборонні пріоритети на наступний рік — прискорення постачання артилерійських боєприпасів і усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості, — повідомило МЗС України.