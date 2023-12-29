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Ракурс
Звірячий російський обстріл українських міст обговорять в ООН

Звірячий російський обстріл українських міст обговорять в ООН

29 гру 2023, 21:25
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Україна з 30 державами-членами ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом росією українських міст.


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Про це 29 грудня повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Крім того, Кулеба та очільник дипломатії Єврокомісії Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля постачань в Україну додаткових систем ППО.

Глава МЗС у бомбосховищі провів розмову з Високим представником ЄС, який висловив солідарність і підтримку ЄС Україні після атаки росії сьогодні.

Кулеба подякував Боррелю за політичну та особисту підтримку у 2023 році та окреслив два головні оборонні пріоритети на наступний рік — прискорення постачання артилерійських боєприпасів і усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості, — повідомило МЗС України.

Джерело: Ракурс


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