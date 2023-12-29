Українські військові відбили російські атаки поблизу Вербового та Синьківки — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n190846-ukrayinski-viyskovi-vidbyly-rosiyski-ataky-poblyzu-verbovogo-ta-synkivky.html

Ракурс

Минулої доби на фронті відбувся 31 бій, Сили оборони України відбили російську атаку на захід від села Вербове в Запорізькій області та сім атак у районі села Синьківка в Харківській області, не поступилися плацдармом на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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Про це повідомив Генштаб ЗС України.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами, — йдеться у вечірньому повідомленні Генштабу 29 грудня.

росія, за даними українських військових, активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшила кількість авіаударів.

Тим часом росія розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє: 28 грудня російські ЗМІ повідомили, що поблизу села Урожайного в бойових діях вперше взяли участь бійці батальйону «Богдан Хмельницький», який був сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню «Каскад» так званого МВС ДНР.

За оцінкою аналітиків ISW, використання українських військовополонених у батальйоні «Богдан Хмельницький» є ймовірним порушенням Женевської конвенції.