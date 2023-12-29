Зверский российский обстрел украинских городов обсудят в ООН

https://racurs.ua/n190847-zverskiy-rossiyskiy-obstrel-ukrainskih-gorodov-obsudyat-v-oon.html

Ракурс

Україна з 30 державами-членами ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом росією українських міст.

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Про це 29 грудня повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Крім того, Кулеба та очільник дипломатії Єврокомісії Жозеп Боррель домовилися про активізацію зусиль задля постачань в Україну додаткових систем ППО.

Глава МЗС у бомбосховищі провів розмову з Високим представником ЄС, який висловив солідарність і підтримку ЄС Україні після атаки росії сьогодні.