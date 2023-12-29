МВД обновило данные о погибших и раненых в результате ракетного нападения рф

https://racurs.ua/n190843-mvd-obnovilo-dannye-o-pogibshih-i-ranenyh-v-rezultate-raketnogo-napadeniya-rf.html

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Станом на 19.30 29 грудня відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару рф по території України.

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53 людини врятували працівники ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів, — повідомили в МВС.

Вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп.

Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.

Внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 — постраждало (з яких 8 осіб — врятовані з-під завалів).

У Дніпрі сталось влучання в торговельний центр, пологовий будинок, житловий сектор та будівлі цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Всі займання ліквідовано.

Загинуло 6 осіб, поранено 30 людей, з яких 1 дитина.

Львів: від російських обстрілів загинув чоловік (колишній член збірної України з баскетболу) та 30 людей травмовано.

В Одесі унаслідок атаки рф в обласному центрі були пошкоджені декілька багатоповерхових житлових будинків, навчальні заклади, церква, повністю зруйнований приватний будинок. У багатьох будинках вибиті вікна, понівечені автівки громадян.

Наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Серед потерпілих двоє малолітніх дітей.