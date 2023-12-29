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МВД обновило данные о погибших и раненых в результате ракетного нападения рф
МВД обновило данные о погибших и раненых в результате ракетного нападения рфhttps://racurs.ua/n190843-mvd-obnovilo-dannye-o-pogibshih-i-ranenyh-v-rezultate-raketnogo-napadeniya-rf.htmlРакурс
Станом на 19.30 29 грудня відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару рф по території України.
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53 людини врятували працівники ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів, — повідомили в МВС.
Вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп.
Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
Внаслідок ворожих обстрілів столиці 9 людей загинуло та 24 — постраждало (з яких 8 осіб — врятовані з-під завалів).
У Дніпрі сталось влучання в торговельний центр, пологовий будинок, житловий сектор та будівлі цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Всі займання ліквідовано.
Загинуло 6 осіб, поранено 30 людей, з яких 1 дитина.
Львів: від російських обстрілів загинув чоловік (колишній член збірної України з баскетболу) та 30 людей травмовано.
В Одесі унаслідок атаки рф в обласному центрі були пошкоджені декілька багатоповерхових житлових будинків, навчальні заклади, церква, повністю зруйнований приватний будинок. У багатьох будинках вибиті вікна, понівечені автівки громадян.
Наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Серед потерпілих двоє малолітніх дітей.
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