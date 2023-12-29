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Ракурс
У Генштабі Польщі заявили, що ракета, що порушила повітряний простір країни, була російською

У Генштабі Польщі заявили, що ракета, що порушила повітряний простір країни, була російською

29 гру 2023, 16:41
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У генштабі Польщі заявили, що ракета, що порушила повітряний простір країни, була російською.


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У польському Генштабі підтвердили, що повітряний простір країни порушила російська ракета, раніше повідомили ЗМІ.

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт увійшов до повітряного простору Польщі з боку України. Весь час, що він перебував у повітряному просторі країни, його супроводжували системи ППО. Потім об'єкт зник із радарів. повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

Президент республіки Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору.

Polsat News із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.

За даними радіостанції RMF24, обʼєкт рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Вони чули сильний шум і свист, а сам обʼєкт рухався на захід. В околицях Замостя ведуться пошуки.

Джерело: Ракурс


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