В Генштабе Польши заявили, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской

https://racurs.ua/n190836-v-genshtabe-polshi-zayavili-chto-narushivshaya-vozdushnoe-prostranstvo-strany-raketa-byla.html

Ракурс

У генштабі Польщі заявили, що ракета, що порушила повітряний простір країни, була російською.

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У польському Генштабі підтвердили, що повітряний простір країни порушила російська ракета, раніше повідомили ЗМІ.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Zgodnie z… pic.twitter.com/Tn7kjfZffO — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023

Під час масованої ракетної атаки на Україну вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт увійшов до повітряного простору Польщі з боку України. Весь час, що він перебував у повітряному просторі країни, його супроводжували системи ППО. Потім об'єкт зник із радарів. повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

Президент республіки Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору.

Polsat News із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита ППО.

За даними радіостанції RMF24, обʼєкт рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Вони чули сильний шум і свист, а сам обʼєкт рухався на захід. В околицях Замостя ведуться пошуки.