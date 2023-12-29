Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Варшава требует от Москвы объяснений по поводу залета на ее территорию российской ракеты

Варшава требует от Москвы объяснений по поводу залета на ее территорию российской ракеты

29 дек 2023, 22:04
999

МЗС Польщі вручило голові посольства росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.


.

Варшава вимагає від Москви пояснень щодо зальоту на її територію російської ракети.

Увечері 29 грудня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах російської федерації Андрію Ордашу і передав йому відповідну ноту.

Уранці під час ракетного обстрілу України на територію Польщі залетів об'єкт, який, швидше за все, є російською крилатою ракетою Х-22 або Х-101.

За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила польський повітряний простір. Після зміни траєкторії вона повернулася на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони.

Все вказує на те, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Ми маємо на це підтвердження, це підтверджують наші дані та дані наших союзників, — заявивначальник Генерального штабу Війська Польського Вєслав Кукула.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров